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Ankara'da bir kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle vuruldu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da bir kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle vuruldu!

Ankara Altındağ'da bir kadın kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tüfekle vuruldu. Omzundan vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.

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Olay Altındağ İlçesi Kavaklı Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gülseren K. henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle omzundan vuruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sol omzuna çok sayıda saçma isabet eden kadın gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler omzundan yaralanan kadına ateş açan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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