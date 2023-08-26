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Pendikspor deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı

Pendikspor deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Pendikspor deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Pendikspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. 

Pendikspor'un golünü 45+7. dakikada Oscar Romero penaltıdan atarken Kasımpaşa'nın golünü 81. dakikada Claudio Winck kaydetti. 

Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 2'ye Kasımpaşa da 5'e yükseltti. 

Gelecek hafta Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Pendikspor ise evinde Alanyaspor'la karşılaşacak.

Pendikspor 10 kişi kaldı

Karşılaşmanın 90. dakikasında sarı kart gören Pendiksporlu Serkan Asan, 90+1. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 

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