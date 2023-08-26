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Trabzonspor - Rizespor maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor - Rizespor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Trabzonspor sahasında Rizespor ile karşılaşacak.

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Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Rizespor'u ağırlayacak.

Trabzonspor 0-2 Rizespor (CANLI SKOR)

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Rizespor karşısında kadroda yer almayacak.

Süper Lig'de 1 puanı bulunan Rizespor ise Trabzonspor deplasmanından

11'ler

Trabzonspor: Uğurcan ; Eren, Denswil, Benkovic, Larsen ; Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Teklic, Visca, Umut

Rizespor: Gökhan ; Halil, Anıl, Emirhan, Muhammet ; Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Zeqiri, Benhur, Mary

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