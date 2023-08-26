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TBF, Larkin ve Wilbekin'i 5 maçtan men etti

TBF, Larkin ve Wilbekin'i 5 maçtan men etti

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı'nın hazırlık kampına katılmayı reddeden Scottie Wilbekin ve Shane Larkin'e 5 maç ceza verildi.

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TBF'den yapılan açıklamada, iki oyuncuya da 5'er maç resmi müsabakalardan men ve 90 bin TL para cezası verdiğini duyurdu.

5 maç men ve para cezası

A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı'nın hazırlık kampına katılmayı reddeden iki sporcuya da 5 maçlık men cezasının yanında 90 bin TL de para cezası verildi.

İşte TBF'nin yaptığı açıklama;

"1 - E.2023/280 Anadolu Efes Spor Kulübü basketbolcusu Deshane Davis Larkin'in, Milli Takımlar Direktörlüğü'nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/282)

2 - E.2023/281

Fenerbahçe Spor Kulübü basketbolcusu Scott Jordan Wilbekin'in, Milli Takımlar Direktörlüğü'nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/283)

Karar verilmiştir."

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