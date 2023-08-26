Nevşin Mengü'den dağılan Millet İttifakı'na yorum: Ruhuna El Fatiha

Meral Akşener'in yerel seçimlere kendi kadroları ve adaylarıyla gireceğini açıkladığı konuşmayı YouTube kanalından yayınlayan Nevşin Mengü, yayınına "Millet İttifakı'nın ruhuna El Fatiha" başlığı attı.

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Türkiye tarihi genel seçimlerden sonra yerel seçimlere hazırlanıyor.

Muhalefette seçim hezimetinden sonra başlayan ve devam eden krizden sonra yerelde nasıl bir tutum sergileneceği merak konusuydu.

Uzun süre önce 26 Ağustos'u işaret eden ve önemli açıklamalar yapacağı belirtilen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün kürsüye çıktı.

Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi

2023 seçimlerini değerlendiren Akşener, "koltuğundan başka bir şey düşünmeyenler" gibi sert sözlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Daha sonra yerel seçim yol haritasını açıklayan Akşener, seçimlere kendi kadroları ve isimleri ile gireceklerini açıkladı.

Akşener, diğer partilere de seslenerek her partinin tek başına seçime girmesi için çağrı yaptı.

"Millet İttifakı'nın ruhuna El Fatiha"

Akşener'in gündeme bomba gibi düşen bu açıkalamalarını Nevşin Mengü de YouTube kanalından canlı yayınladı.

Programdan sonra sıcağı sıcağına değerlendirme yapan Mengü, yayınına da "Millet İttifakı'nın ruhuna El Fatiha" başlığı attı.

"Bu kadar keskin kopuş olacağını tahmin edemedik"

Mengü, "Akşener’in bunu söyleyeceği aşağı-yukarı belliydi. İttifak değil iş birliği diyecek diye biliyorduk ama bu kadar da keskin kopuş yapacağı konusunda o kadarını tahmin edemedik doğrusu." değerlendirmesinde bulundu.