Alanya'da kayıp Alman kadını arama çalışmalarından 9'uncu gününde!

ANTALYA'nın ALANYA ilçesinde kaybolan 72 yaşındaki Alman uyruklu kadın turisti, 9. günde de arama çalışmaları devam ediyor.

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Alanya'nın İncekum Mahallesi'ndeki bir otele tatile gelen ve sabah erken saatlerde otelden çıkarak 9 gündür kendisinden haber alınamayan Alman kadın turist için ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

Annegret Kandzorra Linow (72), kızı, damadı ve torunlarıyla birlikte 9 gün önce Alanya'ya tatile geldi. O günün sabahı tek başına ayakkabılarını giymeden çorapla dışarı çıkan yaşlı kadından o gün bugündür haber alınamıyor.

Çok sayıda jandarma, jandarma komando, Afet ve Acil Durum Alanya (AFAD) ile Acil Hava Arama Kurtarma Manavgat ekibinin katıldığı arama çalışmalarında 9. günde herhangi bir ize ulaşılamadı. Ekiplerin ormanlık bölgelerde arama çalışmalarını sürdürüyor.