Erzincan'da parktaki cesedi vatandaşlar fark etti!

Erzincan'da öğlen saatlerinde parkta vatandaşlar tarafından fark edilen erkek cesedi paniğe yol açtı. Vatandaşlar polisler ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Olay, bugün saat 14. 45 sıralarında Erzincan merkez İnönü Mahallesi 40 sokak üzerinde bulunan oyun parkı içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşlar tarafından park içerisinde bir kişinin hareketsiz yerde yattığı fark edildi.

Durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırma sonucu hayatını kaybeden kişinin 75 yaşındaki Hüseyin Türkmen olduğu anlaşıldı. Ekiplerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Türkmen’in eşi gözyaşlarına boğuldu.

Türkmen’in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatılarak ceset otopsi için ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Vaka şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.