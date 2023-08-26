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Özgür Demirtaş 'şakkadanak' Necmettin Batırel'e yardıma koştu! Tazminat almak için yardım istemişti

Özgür Demirtaş'la girdiği dolar polemiğinin ardından adı "Şakkadanak" olarak ünlenen Necmettin Batırel, TRT'den 4.5 yıldır alamadığı tazminat için "yok mu yardımcı olacak bir dost" paylaşımı yaptı. Her fırsatta yüklenip "çakma ekonomist" dediği Özgür Demirtaş, yardımına koştu...

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Doların 3.5 lirayı gördüğü gün "Ben olsam, 10, 20 yetmedi bir 10 milyar doları şakkadak satarım" diyen Necmettin Batırel'e, Özgür Demirtaş'ın 'olmaz' cevabı sosyal medyada fenomen olmuştu. O video, doların her yükselişinde sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girmiş ve Batırel 'Şakkadanak' olarak anılmaya başlanmıştı.

Demirtaş'a 'çakma ekonomist' demişti

Doların her yükselmesinde Batırel'in o videosu sosyal medyada viral olmuş, Batırel sık sık Demirtaş'a yüklenerek, "onu ben ünlü yaptım, kaldıramadı", "çakma ekonomist" gibi eleştiriler yapmıştı. Batırel bir kez daha gündemde ancak ekonomiyle ilgili sözleri nedeniyle değil, TRT'den alamadığı tazminatıyla...

Yok mu yardımcı olacak bir dost!

TRT'nin, sözleşmesini sona erdirdiğini ve tazminatını bir türlü alamadığını belirten Necmettin Batırel de sosyal medyada isyan edip adalet istedi. Batırel, "4.5 yıldan beri tazminat tarafıma ödenmiyor. Bu nasıl adalettir? Allah rızası için bana bu konuda yardımcı olacak bir dost yok mudur?" paylaşımı yaptı.

Demirtaş yardım elini uzattı!

Batırel'in paylaşımını alıntılayan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Sosyal Medyadan paylaşarak ben yardım edebilirim. Hayat çok garip. Nereden nereye…" notunu düştü. 

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