Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki Ankara ve İstanbul anketi! Öne çıkan adaylar kimler?

AK Parti'de Mart 2024 seçimleri için hazırlıklar tüm hızılla sürerken cevabı en çok merak edilen soru 'Ankara ve İstanbul adayları kim olacak?' oluyor. AK Parti'nin özellikle büyükşehir belediye başkan adaylarını belirlemek için bir anket yaptırdığı ve anketin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın incelemesine sunulduğu öğrenildi. İşte o anketlerden çıkan sonuçlar...

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Siyaset Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere kilitlenmiş vaziyette. Muhalefet ittifak ve koltuk savaşlarıyla günlerini geçirirken, Ekrem İmamoğlu yeniden İBB adayı olacağını duyurdu. AK parti ise yerel seçimler için yoğun bir çalışma yürütüyor. 7 Ekim kongresi öncesi AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adaylarını belirlemek için anket yaptırdığı öğrenildi.

Odatv'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bizzat incelediği bu ankete göre vatandaşların AK Parti’nin büyükşehir adayları olarak görmek istediği isimler şöyle sıralandı:

İSTANBUL'da:

1. Murat Kurum.

2. Süleyman Soylu.

3. Fahrettin Koca.

4. Tevfik Göksu

ANKARA'da

1. Süleyman Soylu

2. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altıok

3. Murat Kurum

İki eski bakan liste başı!

Yapılan anketlerde AK Partililerin’lilerin İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istediği isim eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da ise eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Bu arada, Soylu İstanbul’daki listede ikinci sırayı alırken, İstanbul’da birinci çıkan Murat Kurum Ankara’da da üçüncü sıraya yerleşti.

Anketten çıkan adaylar ne diyor?

İstanbul’da büyükşehir belediye başkan adayları arasında ismi geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, adaylığın gündeminde olmadığını, sağlık işlerine odaklanacağını açıklamıştı. Odatv’nin edindiği bilgilere göre Süleyman Soylu da hiçbir şekilde aday olmayı düşünmüyor. Soylu İBB veya ABB Başkan adayı olmayacağı gibi partide görev almayacağı öğrenildi.

Adaylar 1 Aralık'ta açıklanacak iddiası

AK Parti’nin yaptırdığı anket sonuçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından değerlendirilmesinin ardından 7 Ekim’de yapılacak kongreden sonra adayların açıklanacağı öğrenildi. Gelen bilgilere göre AK Parti, belediye başkan adaylarını 1 Aralık’ta açıklayacak.