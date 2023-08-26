Büyükçekmece’de yüzlerce dönümlük alan küle dönerken alanda soğutma çalışmaları sürüyor

BÜYÜKÇEKMECE'de yüzlerce dönüm makilik alanda çıkan yangın, helikopter desteği ile itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çok sayıda ilçeden destek itfaiye ekiplerinin de geldiği alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Yangın, Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek yüzlerce dönümlük alanı küle çevirdi.

Evlere sirayet etmek üzere olan alevler, itfaiye ekipleri, iş makineleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesi ile durduruldu.

TOMA ve helikopter desteğinin de bulunduğu yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonucunda söndürülürken, alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Yangına giden itfaiye aracı devrildi

Yangın giden itfaiye araçlarından biri virajı alamayarak devrildi. Araçta bulunan 2 itfaiye personeli arkalarından gelen diğer meslektaşları ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı.

Yaralı itfaiye personelleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Mahmutbey Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı.

Abdullah Özcan, "Ben seyir halinde giderken bir an itfaiye aracının devrildiğini görünce yardıma koştum. ilk müdahaleyi yaptım ve ambulansa kadar taşıdım. Ben gerçekten çok üzüldüm başka bir araca çarpmadı viraja hızlı girince devrildi. 2 kişi yaralandı durumları çok ağır değildi iyilerdi. Sedyeyle ambulansa taşıdık" şeklinde konuştu.