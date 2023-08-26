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ABD’de şiddetli fırtına nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti!

ABD’de şiddetli fırtına nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti!

ABD’nin Michigan eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

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ABD’nin Michigan eyaletini şiddetli fırtına vurdu. Evlerin çatıları uçarken, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Ülkedeki elektrik kesintilerini izleyen Poweroutage.us web sitesine göre eyalet genelinde 390 binden fazla abone elektriksiz kaldı.

Ingham County Şerif Ofisi, Interstate 96 otoyolunda fırtınanın yol açtığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ağır yaralandığını, 25'ten fazla araçta hasar meydana geldiğini belirtti.

Lansing Polis Departmanı Sözcüsü Jordan Gulkis ise evinin üzerine ağaç düşmesi sonucu 84 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini aktardı. Kent County Şerif Ofisi ise şiddetli fırtına sırasında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 21 yaşındaki kadın ile 1 ve 3 yaşlarındaki iki kızının öldüğünü duyurdu.

Eyalet genelinde fırtınanın ardından başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor.

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