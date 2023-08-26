Kırklareli'nde kaçak göçmen operasyonu! 38 kaçak göçmen yakalandı

Kırıkkale'de Emniyet Müdürülüğü tarafından kaçak yollarla yurda giriş yapan 38 kaçak göçmen yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, kentte kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 38 kaçak göçmen yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı.