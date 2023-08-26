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Bilecik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bilecik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi üzeri eski sanayi kavşağı ışıklarında meydana gelen kazada M.K.K. idaresindeki 11 AAG 095 plakalı otomobil ile A.A. idaresindeki 06 BZ 5839 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsü A.A., ile yolcu S.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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