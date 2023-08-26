Memur ve memur emeklisi zammı için Hakem Heyeti toplandı! İşte masadaki zam teklifi

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş zamlarını belirleyecek olan Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca zam için son karar Hakem Heyeti'ne kalmıştı. Memur ve emekli maaş zamlarını belirleyecek hakem heyeti ilk toplantısı başladı. Memurlar ne kadar zam istiyor, hükümet ne kadar zam teklif ediyor? İşte ayrıntılar...

Abone ol

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren ve 1 Ağustos'ta başlayıp 22 Ağustos'a kadar devam eden 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında zam oranında uzlaşma sağlanamadı. Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025 zam oranlarını Hakem Kurulu belirleyecek.

Heyet en geç 5 günde karar verecek!

Milyonlarca memur gözünü Hakem Kurulu'na çevirirken, Hakem Kurulu'nun ilk toplantısı Sayıştay Başkanlığı'nda başladı. Hakem Heyeti'nin 31 Ağustos'a kadar 5 günlük bir çalışma süresi var ancak kararın çok daha erken çıkması bekleniyor.

Hakem Kurulu'nda kimler var?

Hakem heyeti 11 kişiden oluşurken, heyette 4 sendika temsilcisi var. Heyette ayrıca sendikaların önerdiği 1 akademisyen de yer alıyor. Heyette kamudan atanan kamu görevlisi 4 kişi yine kamuda Cumhurbaşkanı'nın atadığı 1 akademisyen var. Heyetin başkanlığını Sayıştay Başkanı yapıyor. Kararlar oy çoğunluğu ile alınıyor.

Heyetin önüne giden son zam teklifi

Hükümet zam teklifi olarak 2024 yılında ilk 6 ay için yüzde 15 ikinci 6 için yüzde 10 teklif vermişti. 2025 yılı için ilk 6 aya yüzde 6 ikinci 6 ay için yüzde 5 teklif vermişti. Son teklif bu olduğu için heyetin önüne bu rakamlar gidecek. Burada alınan karar kesin karar olarak görülecek ve itiraz edilemeyecek.

.