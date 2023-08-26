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Bursa'da 6 metre yükseklikteki çatıdan düşen genç işçi can verdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da 6 metre yükseklikteki çatıdan düşen genç işçi can verdi!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çatı tamiri yapan 22 yaşındaki işçi dengesini kaybederek 6 metre yükseklikteki çatıdan düştü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldıran işçi doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi’nde tadilat için bir apartmanın çatısına çıkan Alaattin Medet (22) çalıştığı esnada dengesini kaybetti.

Yaklaşık 6 metrede yere düşen 22 yaşındaki genç işçi kanlar içinde yerde kalırken, çevredekiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan genci hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Burada ameliyata alınan Medet, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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