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Sakarya'da çıkan silahlı saldırılarda 2 kişi yaralandı! Motosikletiyle gelip vurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da çıkan silahlı saldırılarda 2 kişi yaralandı! Motosikletiyle gelip vurdu

Sakarya'da aynı gece içerisinde farklı ilçelerde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

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İlk olay, Serdivan ilçesinden geçen Çark Deresi kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları öğrenilen K.S. (29) ile N.Ç. (42) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, K.S. silahla bacağından vurularak yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı K.S., adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli N.Ç. ise Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması neticesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Motosikletle geldi, sokak ortasında vurup kaçtı

Diğer olay ise Erenler ilçesinde yaşandı. 20 yaşındaki Ü.K. sokakta yürüdüğü esnada yanına gelen motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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