Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere işaret ederek ''İllerimizi maalesef bizlere yakışmaz hale getirenlerin elinden tekrar geri almaya hazır mıyız? Bazı başlangıçlar vardır ki tarihin akışını değiştirir, biz de Cumhuriyetimizin yeni asrına böyle bir başlangıçla girmek istiyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 952. yıldönümü kutlamalarında konuştu. Erdoğan, ''Malazgirt öyle sıradan bir savaş, zafer değildir. Biz Anadolu'ya Malazgirt ile ayak basmadık çok daha öncesinden beri zaten buradaydık. Malazgirt Anadolu'daki siyasi hükümdarlığımızın kapılarını açmıştır. Bizi Viyana önlerine götüren zaferler zincirinin çıkış noktası burasıdır." dedi.

Erdoğan konuşmasında önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili mesaj vererek "İllerimizi maalesef bizlere yakışmaz hale getirenlerin elinden tekrar geri almaya hazır mıyız? Bazı başlangıçlar vardır ki tarihin akışını değiştirir, biz de Cumhuriyetimizin yeni asrına böyle bir başlangıçla girmek istiyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Anadolu'yu bize vatan haline getiren şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle şükranla yad ediyorum. Şu hakikat asla unutulmamalıdır ki, Malazgirt sıradan bir savaş sıradan bir zafer değildir. Malazgirt Anadolu'daki siyasi hükümranlığımızın kapılarını açmıştır.

Her ilimizin her ilçemizin bizim kalbimizdeki yeri elbette ayrıdır ama Malazgirt sahip olduğu bu manevi mirasla kalbimizde hepsinden ayrı bir konuma sahiptir. Biliyorsunuz, dün de Ahlat'taydık. Ahlat, binlerce yıllık geçmişe sahip ata coğrafyamızın sembol şehri Buhara'ya kadar medeniyetimizin pek çok merkeziyle kardeşliği olan bir yerdir. Biz Malazgirt ile birlikte burayı da tekrar canlandırarak ecdada vefamızı göstermenin gayretindeyiz.

"Bu mesaj var ya tüm hevesleri kursaklarda bırakıyor"

Malazgirt'teki şu görüntü sahip olduğumuz tarihin kültürün gücünü ve en önemlisi devamlılığını hatırlatıyor. Bu topraklar bin yıldır Allahu Ekber nidalarıyla bereketleniyor.

Bu topraklarda yaşayanlar kökenlerine, farklılıklarına bakmaksızın aynı gaye uğrunda kenetleniyorlar. Yüz binler şu anda Malazgirt Ovası'nda... Bu mesaj var ya tüm hevesleri kursaklarda bırakıyor. Çünkü bu meydandan tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet mesajı yükseliyor. Dün Doğu'da ve Batı'da devrinin en büyük devletlerini dize getiren ecdadın torunlarına da böylesi yakışır.

''Yerel yönetim seçimlerine hazır mıyız"

31 Mart'a hazır mıyız? Yerel yönetim seçimlerine hazır mıyız? İllerimizi maalesef bizlere yakışmaz hale getirenlerin elinden tekrar geri almaya hazır mıyız? Bazı başlangıçlar vardır ki tarihin akışını değiştirir, biz de Cumhuriyetimizin yeni asrına böyle bir başlangıçla girmek istiyoruz. Karamsarlık yaymaya çalışanlara bakmayın. Onlar tarihin tozlu raflarına kaldırıldığını bilmiyor. Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne geçilemeyecektir. Her fırsatta ne diyoruz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyoruz. Mankurtlara rağmen bunu başaracağız.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yeniden buluşmak ve kucaklaşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.