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Nijer'den, Almanya ve Nijerya elçilerini sınır dışı etme kararı

Nijer'den, Almanya ve Nijerya elçilerini sınır dışı etme kararı

Nijer, Almanya'nın Niamey Büyükelçisi Oliver Schnakenberg ve Nijerya'nın Niamey Büyükelçisi Mohamed Usman'a ülkeden ayrılmaları için 48 saat süre verdi. Büyükelçiler, verilen sürede ülkeden ayrılmazsa sınır dışı edilecek.

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Nijer, Almanya'nın Niamey Büyükelçisi Oliver Schnakenberg'den 48 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi. Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Almanya Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen belgede, Almanya'nın Niamey Büyükelçisi Schnakenberg'in bakanlığa çağrıldığı ancak büyükelçinin bu davete icabet etmediği belirtildi.

Bu gerekçeyle Büyükelçi Schnakenberg'in agremanının iptal edildiği bildirilen belgede, Schnakenberg'in 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi.

Nijer, Nijerya'nın Niamey Büyükelçisi Mohamed Usman'ın da 48 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi. Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Nijerya Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen belgede, Nijerya'nın Niamey Büyükelçisi Usman'ın bakanlığa çağrıldığı ancak büyükelçinin bu davete icabet etmediği belirtildi. Bu gerekçeyle Büyükelçi Usman'ın agremanının iptal edildiği bildirilen belgede, Usman'dan 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi.

Fransa Büyükelçisi için de süre verilmişti

Nijer Dışişleri Bakanlığı, gün içinde Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'nin de ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) dönem başkanlığını da yürüten Nijerya, askerleri yönetimden uzaklaştırmak için Nijer'e askeri müdahale planını destekleyen ülkelerinde başında geliyordu. Fransa ve Almanya da 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetimi tanımadıklarını belirterek, ECOWAS'ın müdahale planına açıktan destek vermişti.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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