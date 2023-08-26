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Ordu'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ordu'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde mevsimlik tarım işçisi taşıyan 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

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Kaza, Gürgentepe ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık işçilerini taşıyan ve tali yoldan ana yola çıkacağı esnada arıza yapan 52 ADK 843 minibüs, ana yolda seyir eden 52 ABM 643 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada yaralanan 15 şahıs olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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