İstanbul Kartal’da 2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali başladı!

İstanbul'da Kartal Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Halk Oyunları Festivali görkemli bir açılışa ev sahipliği yaptı. 25 Ağustos-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival renkli gösterilerle başladı.

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Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Acıbadem Üniversitesi işbirlliği ile Kültür ve Sanat etkinlikleri çerçevesinde farklı ulusların kültür ve danslarını tanıma imkanı sunmak, ilçenin kültürel zenginliklerinin de uluslararası alanda tanıtımını sağlamak amacı ile bu yıl ikincisinin gerçekleştirildiği Uluslararası Halk Oyunları Festivali’nde farklı ülkelerden gelen yabancı ve Türk dans grupları sahne aldı.

25 Ağustos ile 28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale 11 ülkeden 17 halk oyunu grubu ve 500'den fazla sanatçı da katılım gösteriyor. Festivale, Türkiye başta olmak üzere; Burundi, Mısır, Gürcistan, Macaristan, Hindistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Slovakya, Senegal ülkeleri katılım gösterdi.

Kartal Meydanı’nda görkemli açılış

Festival programının ilk günü olan 25 Ağustos’ta, tüm halk oyunları grupları saat 19.00’da, Kartallı Kazım Meydanı’ndan, Kartal Meydanı’na kadar halk müzikleri eşliğinde kortej yürüyüşüne katıldı. Festivalin açılış töreni saat 20.00’de Kartal Meydanı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali açılışında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Halk oyunları dendiğinde, folklor dendiğinde akla gelen Kartal"da bu ruhu son 2 yıldır yeniden canlandırdık. Koca bir emek var. Kartal'da bu işle uğraşan üstadlar var. Başka ülkelerden misafirlerimiz gelip kendi kültürlerini bu sahnede yansıttıkça şunu anlamaya başlıyoruz; Aslında birbirimize ne kadar yakınız veya insanoğlu birbirini anlayınca kültürleri ne kadar benzerlik gösteriyor?. Dünya kültürüyle Anadolu kültürünü Kartal'da buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ne mutlu bu kültürü bütün dünyaya duyurabilene ve ne mutlu ki insanın kardeşçe, dostça, halkça yaşayabilmesine" diye konuştu.

"Mutluluk duyuyoruz "

AKOM dans grubu üyelerinden Murat Tarhan, "Aslında böyle bir festivale katılmak güzel bir duygu. Geçen yıl da katılmıştım. Yurtdışındaki diğer insanlarla böyle bir etkinlikte bulunmak çok mutlu eden bir şey. Tabii çok güzel bir his çok mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in konuşmasının ardından çeşitli ülkelerden gelen gruplar sırayla sahne aldı. Türkiye'den Kartal Turizm Folklor Derneği, Çavuşoğlu Spor Kulübü, UMDER, Avon Dans, İstanbul Dans Grubu, IFEM ve Doğu Karadenizliler Kültür Derneği, Sırbistan'tandan Dukat Folklor Topluluğu, Burundi'den Ruciteme Karyenda Culture de Buyenzi, KKTC'den Alayköy Kültür ve Sanat Derneği, Kuzey Mekedonya'dan Xheladin Zegiri Kültür ve Sanat Derneği, Mısır'dan El Shams Bale Grubu, Slovakya'dan Folklor Grubu Pol'ana, Macaristan'dan The Debrecen Folklor Topluluğu, Hindistan'dan Ritim Gösteri Sanatları Topluluğu ve Macaristan'dan Lazare Dans Topluluğu festivalin ilk gününde gösteri yapan ekipler oldu.