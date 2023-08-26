Tartıştığı erkek arkadaşına acımadı! Mutfaktan aldığı bıçakla birçok yerinden bıçakladı

Aksaray'da gece saatlerinde erkek arkadaşıyla tartışan bir kadın, mutfaktan aldığı bıçakla tartıştığı erkek arkadaşını karnından ve birçok yerinden bıçakladı.

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Olay, Fatih Mahallesi 4107 sokakta bulunan apartmanın dairesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, erkek arkadaşı olan R.G. ile aynı evde yaşayan G.O., gece yarısı erkek arkadaşı ile bilinmeyen bir nedenden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan bıçak alan G.O. isimli kadın erkek arkadaşı R.G.’ye saldırdı. İlk olarak erkek arkadaşını karnından bıçaklayan kadın dana sonra kendini savunmaya çalışan adamı kollarından da bıçakla yaraladı.

Apartman sakinlerinin kavgayı duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan R.G. isimli adam olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, olayı gerçekleştiren kadın G.O. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken gözaltına alınan kadın sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.