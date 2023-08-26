Çanakkale yandı, bitti, kül oldu: CHP'li başkan hala kayıplarda!

ÇANAKKALE'de binlerce dönüm ormanın kül olduğu yangında Türkiye seferber olurken, gözler CHP'li başkanı aradı. Tatilde olduğu ortaya çıkan başkan hala kayıp.

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Çanakkale'de, birçok devlet kurumunun dayanışması ve ekiplerin olağanüstü çabasıyla 48 saat dolmadan kontrol altına alınan orman yangını sırasında ABD'de olduğu öne sürülen ve sadece tweet atmakla yetinen Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, tepki çekti.

Belediye yetkilileri ise Ülgür Gökhan'ın Çanakkale'ye dönmek üzere yola çıktığını öne sürdü.

Yangının başladığı gün, Amerika'nın San Francisco kentine gittiği öne sürülen Ülgür Gökhan'a vekâlet eden Başkan Vekili İrfan Mutluay ise Başkan'ın nerede olduğunu dair açıklama yapmaktan yine kaçındı.

Mutluay, "Yangın için tüm ekiplerimizle teyakkuzdaydık. Başkanlık görevine vekâleten baktım. Başkanın nerede olduğunu biliyordum. Kendisi gerekli açıklamayı yapacaktır" dedi.