Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde Al-Nassr, Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Al Fateh'i 5-0 mağlup etti.

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Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Al Nassr, deplasmanda Al Fateh'i 5-0 mağlup etti.

Konuk ekibin gollerini 38, 55 ve 90+6. dakikada Portekizli Cristiano Ronaldo, 27 ve 81. dakikalarda da Sadio Mane kaydetti.

Lige üst üste iki mağlubiyetle başlayan Al Nassr, üçüncü haftada ilk galibiyetini elde etti.

Ayrıca Ronaldo, 847. golünü atarken 63. hat-trickini yaptı. Portekizli süperstar, bu istatistiklerle dünyanın hem en çok gol atan hem de en çok hat-trick yapan oyuncusu konumunda yer alıyor.