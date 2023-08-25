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Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti

Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Guilherme ile 90+4. dakikada Muric kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 5'e yükseltirken Gaziantep FK sıfır puanda kaldı.

Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. 

Konyaspor ilk galibiyetini aldı

Konyaspor sezonun ilk haftasında İstanbulspor'la ikinci haftasında ise Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Yeşil-beyazlı ekip bu maçla birlikte sezonun ilk galibiyetini almış oldu. 

Gaziantep FK'da hasret sürüyor

Gaziantep FK ise sezona deplasmanda aldığı 2-1'lük Fenerbahçe mağlubiyetiyle başladı. İkinci haftada Sivasspor'a sahasında 3-1 mağlup olan kırmızı-siyahlı takım galibiyet hasretini sona erdiremedi. Konyaspor'a da 2-0 mağlup olan güney ekibinin galibiyet hasreti 3 maça çıktı. 

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