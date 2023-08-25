Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi! Tanıklar olayı anlattı

Vuslat Doğan Sabancı ile Ali Sabancı'nın yakınları ve kazadan sonra ilk müdahaleyi yapan tanıklar, kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Yakınları iş insanı çiftin tedavi süreçlerine ilişkin bilgi verdi

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Pegasus Havayolları'nı da bünyesinde barındıran Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Ali Sabancı ve eşi, Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın iş insanı kızı Vuslat Doğan Sabancı, dün Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi.

Soruşturma başlatıldı

Botlarıyla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı yaralandı. Yunan Sahil Güvenliği, Sabancı çiftinin kazasıyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

Kazanın ardından yüzer ambulansla Bodrum'a götürülerek ameliyat edilen dalağı alınan Ali Sabancı, ambulans uçakla İstanbul'a nakledilerek, Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vuslat Doğan Sabancı da Ali Sabancı'nın ardından İstanbul'da Amerikan Hastanesi'ne getirildi. Ali Sabancı, aort damarına stent takılmasının ardından "çoklu/multi travma" için ameliyata alındı.

Yakınları ve tanıklar anlattı

Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'nın yakınları ve kazadan sonra ilk müdahaleyi yapan tanıklar ise kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Oksijen'de yer alan habere göre, yakınlar ve tanıklar kazanın nasıl gerçekleştiğini şöyle anlattı:

Sabancı çifti, oğulları Emre ve Kaan ile birlikte sürat botuyla Lipsi Adası kıyısına doğu yol alıyorlardı. Bir restoranda rezervasyonları vardı. Yanlarında kaptanları da bulunuyordu ama botu Ali Sabancı kullanıyordu. Çocuklar ve Kaptan botun arkasında oturuyordu. Kayalıkları ilk fark eden kaptan oldu.

Önce çocukları denize attı sonra kendi atladı. Saniyeler sonra bot kayalıklara çarpıp ters döndü.

Vuslat Doğan ve Ali Sabancı botun altında, suyun içinde kalmışlardı. Çocuklar annelerini, Kaptan ise Ali Sabancı'yı su üstüne çıkarttı. Kaptan yaralı olan Vuslat Doğan ve Ali Sabancı’nın kendilerinde olmadığını gördü. Hemen nabızlarını kontrol etti, hayatta olduklarını anladı.

O sırada ABC Holding'in sahibi Adanalı iş insanı Mehmet Başer’in de teknesi yakınlardaydı. Başer ve mürettebatı da kazazedelere yardımcı oldu. Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerinden yardım istendi. Çift denizden çıkartılarak, hızlı bir tekneyle Leros Adasına götürüldü.

Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul Amerikan Hastanesi'nde yapılan ilk muayenelerde, yüz travması nedeniyle operasyona alınmasının kararlaştırıldığı bildirilmişti.

T24'e bilgi veren kaynaklar ise hem Ali Sabancı'da hem de Vuslat Doğan Sabancı'da "kafa / beyin travması" gözlenmediğini, ancak her ikisi için de operasyonların süreceğini söylediler. Ali Sabancı ise ambulans uçakla İstanbul'a nakledilerek, Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ali Sabancı, aort damarına stent takılmasının ardından "çoklu/multi travma" için ameliyata alındı.