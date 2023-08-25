Danimarka'nın Ankara Maslahatgüzarı 6. kez Dışişleri'ne çağrıldı

Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı altıncı kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Abone ol

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, bugün yine Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştır.

Maslahatgüzar daha önce 18 Ağustos, 21 Ağustos, 22 Ağustos, 23 Ağustos ve 24 Ağustos tarihlerinde de Bakanlığımıza çağrılmıştı.