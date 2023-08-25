Aydın için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Aydın'da görülmesi beklenen sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 2 saat içinde, Aydın il merkezi ile Bozdoğan, Çine, Germencik, Karacasu, Koçarlı, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar, Buharkent, İncirliova, Karpuzlu ve Köşk ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.