BIST 7.575
DOLAR 26,53
EURO 28,68
ALTIN 1.632,00
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Alman kadın turist Müslüman oldu Meryem adını aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Alman kadın turist Müslüman oldu Meryem adını aldı

Almanya vatandaşı olan kadın turist olarak geldiği Sakarya'nın Karasu ilçesinde Müslüman olarak Meryem adını aldı.

Abone ol

Turist olarak Almanya'dan Karasu'ya gelen Amanda Emma Weigt, Müslüman olmak isteyerek ilçe müftülüğüne başvurdu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde, İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi kadına, İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgiler verdikten sonra ihtida merasimine geçildi.

Karasu İlçe Müftülüğü’nde ihtida merasimi düzenlenen Amanda, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Meryem adını alan kadına Çelebi tarafından ihtida belgesinin yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sabancı ailesine büyük şok! Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi! Sağlık Bakanı sağlık durumlarını açıkladı
Foto Galeri Sabancı ailesine büyük şok! Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi! Sağlık Bakanı sağlık durumlarını açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbulspor, Simon Deli'yi kadrosuna kattı
İstanbulspor, Simon Deli'yi kadrosuna kattı
Memur zammında flaş gelişme! Memur Sen hakem kuruluna başvurdu
Memur zammında flaş gelişme! Memur Sen hakem kuruluna başvurdu
Aksaray'da kontrolden çıkan araç refuje çıktı: 2 yaralı
Aksaray'da kontrolden çıkan araç refuje çıktı: 2 yaralı
YÖKDİL/2 önümüzdeki pazar günü 81 ildeki 87 sınav merkezinde gerçekleştirilecek
YÖKDİL/2 önümüzdeki pazar günü 81 ildeki 87 sınav merkezinde gerçekleştirilecek
Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara giden adamdan haber alınamıyor
Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara giden adamdan haber alınamıyor
Golfçüler, Kulüpler Arası Golf Turu finali için İstanbul’da buluşuyor
Golfçüler, Kulüpler Arası Golf Turu finali için İstanbul’da buluşuyor
Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı'nda 200 milyon doların üzerinde anlaşmaya imza atıldı!
Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı'nda 200 milyon doların üzerinde anlaşmaya imza atıldı!
Dominik Livakovic Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza attı Volkan Demirel sözleri
Dominik Livakovic Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza attı Volkan Demirel sözleri
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 8 yaralı
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 8 yaralı
İzmit Körfezi'nden 22 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı!
İzmit Körfezi'nden 22 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı!
"O artık tehlikeli" mesajı işe yaramadı, Zafer'i kız arkadaşı öldürdü! Genç adamın son sözleri ortaya çıktı
"O artık tehlikeli" mesajı işe yaramadı, Zafer'i kız arkadaşı öldürdü! Genç adamın son sözleri ortaya çıktı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi heyecanı başlıyor
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi heyecanı başlıyor