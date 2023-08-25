Alman kadın turist Müslüman oldu Meryem adını aldı

Almanya vatandaşı olan kadın turist olarak geldiği Sakarya'nın Karasu ilçesinde Müslüman olarak Meryem adını aldı.

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Turist olarak Almanya'dan Karasu'ya gelen Amanda Emma Weigt, Müslüman olmak isteyerek ilçe müftülüğüne başvurdu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde, İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi kadına, İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgiler verdikten sonra ihtida merasimine geçildi.

Karasu İlçe Müftülüğü’nde ihtida merasimi düzenlenen Amanda, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Meryem adını alan kadına Çelebi tarafından ihtida belgesinin yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı Kur’an-ı Kerim hediye edildi.