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İzmit Körfezi'nden 22 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı!

İzmit Körfezi'nden 22 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı!

İzmit Körfezi'nde biyolojik çeşitliliği korumak ve arttırmak amacıyla 10 günde yapılan çalışmalarda 300 bin metrekare alan taranırken denizden 22 bin metrekare ağ çıkarıldı.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar sahil kesiminde denizde kirliğe sebep olan hayalet ağlar temizleniyor. Terk edilmiş ağların balık türlerini tehdit etmesi ve çeşitliliğine zarar vermesini önlemek üzere gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında Eskihisar Sahili boyunca 5 farklı noktada yaklaşık 300 bin metrekare alan tarandı. Taramalar sonucu hayalet ağ tespit edildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnir Büyükgöz başkanlığında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında dalış gerçekleştirildi. Nefes Doğa Sporları Kulübü ile birlikte dalış gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Eskihisar’da keşif yaptı. Denizdeki ağ yoğunluğunu gözlemleyen Büyükgöz dalış sonrasında etkinliğin çevre temizliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Konuya ilişkin konuşan Başkan Büyükgöz, "Şehircilik hizmetlerinin başı temizlik, çevremizi çöpten, atıktan arındırmak geliyor. Bu hizmet bir süreç işi. Önce mümkün olduğunca az çöp üretmeyi hedefliyoruz. Ardından üreyen çöplerle çevremizi kirletmemeye gayret ediyoruz. Toplanma alanlarında toplanan çöpleri, şehirden uzaklaştırıyoruz. Ardından bu çöpleri yeniden kazanmak üzere dönüşüm sistemini işletiyoruz. Kurumsal olarak öncelikli sorumlu belediyeler. Ancak bu süreç, tüm vatandaşların ve hepimizin işi" diye konuştu.

"Denizde atık en az karadaki kadar kirletici, yıpratıcı, bozucu, çürütücü etkiye sahip"

Denize kıyısı olan şehirler, kıyısı olmayan şehirlerden daha şanslı olduğunu dile getiren Başkan Büyükgöz, "Deniz, şehirlere büyük bir ferahlık, büyük bir zenginlik getiriyor. Deniz, havaya, suya, gıdaya, ekonomiye inanılmaz katkılar sunuyor. Balıkçılık, deniz nimeti olduğu gibi, ulusal, uluslararası yük taşımacılığı açısından da önemli kalkınma yolu. Yaşadığımız çevre açısından baktığımızda ise deniz biraz talihsiz. Attığımız şeyler suyun altında kaybolduğunda, sanki bir şey olmamış gibi davranıyoruz. Genel insan davranışı maalesef bu yönde. Oysa öyle değil. Denizde atık en az karadaki kadar kirletici, yıpratıcı, bozucu, çürütücü etkiye sahip. Kocaeli’deki kamu kurumları, denizin uğradığı bu muameleyi değiştirmek için yıllardır çalışıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan arıtma tesisleriyle, denize bir damla atık su arıtılmadan karışmıyor. Körfez’de üreyen atıklar, şehir merkezi hassasiyetinde toplanıyor. Daha önceki dönemlerde deniz altında birikmiş çamuru dahi çıkarıyor, bertaraf ediyoruz. Hayalet ağlarla ilgili yaptığımız çalışmalar, şehrimizin çevresini temizlemek, çehresini güzelleştirmek, bereketine bereket katmak için yaptığımız çalışmalar arasında" şeklinde konuştu.

"Deniz 22 bin metrekare ağdan arındırıldı"

Çalışmalar neticesinde denizden çıkarılan ağlardan bahseden Başkan Büyükgöz, "300 bin metrekare deniz tabanı taraması yaptık. Gözlem ve ölçümlerimize göre 25-30 bin metrekare arasında hayalet ağ tespiti yaptık. 10 gün önce, başlattığımız çalışma neticesinde denizimizi yaklaşık 22 bin metrekare ağdan arındırmış olduk. Balık çeşitliliği, plastik kirlenmesi açısından çok önemli tehdit. Bu tehdidi bertaraf ederek, deniz canlılarının çoğalmasının önünü açacak, mikro plastik kirlenmesinin önüne geçeceğiz. Kocaeli Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü, Su Ürünleri Kooperatif Birliği, Deniz Ticaret Odası, Nefes Doğa Sporları paydaşlığında yaptığımız bu faaliyette emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Denizimizin şehrin bir parçası, el birliğiyle en az şehrimiz kadar temiz tutmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla bir haftanın sonunda 25-30 bin metrekare ağın denizden çıkarılması bekleniyor.

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