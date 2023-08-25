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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi heyecanı başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi heyecanı başlıyor

Kadın Futbol Süper Ligi, 27 Ağustos Pazar günü saat 12.00’de oynanacak Ataşehir Belediye Spor - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K maçıyla başlayacak.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2023-2024 sezonu perdelerini açıyor. 27 Ağustos Pazar günü Ataşehir Belediye Spor ile geçen yılın şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K arasında oynanacak karşılaşma, İBB Esatpaşa Stadı’nda saat 12.00’de başlayacak.

16 takımın mücadele edeceği Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde, sezon sonunda ligi son 3 sırada bitiren takımlar bir alt lige düşerken, 30 hafta sonunda zirvenin sahibi olan takım ise play-off turu oynamadan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin şampiyonu olacak.

24 Aralık tarihinde araya girecek olan Süper Lig, 14 Ocak 2024’te başlayacak olan ikinci devrenin ardından 5 Mayıs tarihinde sona erecek.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 27 Ağustos’ta oynanacak karşılaşmalar şöyle:

15.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi - Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor
16.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük
16.00 Beşiktaş - ALG Spor
16.00 Trabzonspor- KDZ.Ereğli Belediye Spor
17.00 Amed Sportif Faaliyetler - 1207 Antalyaspor
17.00 Adana İdmanyurduspor - Hakkarigücü Spor
18.00 Beylerbeyi Spor Kulübü - Fatih Vatan Spor

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