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Barcelona, Marc-Andre ter Stegen'in sözleşmesini uzattı

Barcelona, Marc-Andre ter Stegen'in sözleşmesini uzattı

İspanyol ekibi Barcelona, Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

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La Liga ekiplerinden Barcelona, 31 yaşındaki Marc-Andre ter Stegen'in sözleşmesini 2028 yılına dek uzatıldığını duyurdu.

2014 yılında Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'tan, Barça'ya giden Alman eldiven, burada 379 resmi karşılaşmada görev aldı.

Marc-Andre ter Stegen bu süreçte Barcelona forması ile 5 La Liga şampiyonluğu, 5 Copa del Rey, 3 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanma başarısı gösterdi.

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