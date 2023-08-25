Kütahya'da Ahlak Bürodan fuhuş operasyonu! 6 gözaltı

Kütahya'da Ahlak Büro Amirliğince fuhuş yapıldığı tesbit edilen bir eve yapılan operasyonda 5 bayan ve 1 erkek müşteri gözaltına alınırken, 11 şahsa işlem yapıldı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince fuhuşla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda Gaybiefendi Mahallesi üzerinde bulunan bir ikamette fuhuş yapıldığı tespit edildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde bulunan 5 bayan ile 1 erkek müşteriyi gerekli işlemler için gözaltına aldı. 5 bayan ifadelerinde, şüpheli T.V. (59) vasıtasıyla müşteri bulduklarını belirttiler. Şüpheli şahıs yakalanarak ifadesi alınırken, toplam 11 şahsa işlem yapıldı.