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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerle birlikte muhalefetin ülke yönetme kapasitesinin olmadığının bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, "Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın hedefinde seçim sonrası birbirlerine düşmekle suçladığı muhalefet partileri vardı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Kamu yatırımı olarak 75 kalem eser ve hizmetin bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'yi yatırım, istihdam üretim ve ihracat yoluyla büyütmek için adım adım ilerleyeceğiz.

"Bu fabrikalara ve yatırımlara yenileri eklenecektir"

Yeter ki siz üretin, çalışın, yatırım yapın, biz sizi asla yalnız bırakmayız sözümüzün gereğini her zaman yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Milyarlarca liralık tesisler samimi çabaların birer meyvesidir. Bu fabrikalara ve yatırımlara yenileri eklenecektir.

"Kuru sıkı atmayız"

Biz kuru sıkı atmayız, konuşurken icraatlerimizle konuşuruz. Referans kaynağımız eserlerimiz ve hizmetlerimizdir. Vatandaşlar arasında ayrım yapmıyorsak il ve bölgeler arasında da ayrım yapmayız. Batıda yaşayan vatandaşlar hangi imkanlardan faydalanıyorsa buradaki kardeşlerimizin de aynısına sahip olması için çalışıyoruz.

"Muhalefetin ülke yönetme kapasitesi yok"

Önümüzde mahalli idareler seçimi var. Yerel seçimlerde Bitlis'in geleceğine ve iradesine sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Muhalefetin içler acısı perişan durumu göstermiştir. Bunların ülkeyi yönetecek kapasite ve niyetlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz. Siyasi ikballerini kurtarmak dışında hiçbir gündemleri yoktur. Dertlerinize derman üretecek olan yine biziz."

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