HDP’nin yeni eş genel başkanları belli oldu

HDP'nin hafta sonu gerçekleşecek olan kongresinde seçilecek yeni eş genel başkanlık görevi için isimler netleşti. Kapatılma riskine karşı tüm çalışmalarını Yeşil Sol Parti’ye devredecek olan HDP'nin yeni eş genel başkanları HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Sultan Özcan ile Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi Cahit Kırkazak olacak.

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Halkların Demokratik Partisi ve Yeşiller ve Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) kongre süreçlerine dair çalışmaları devam ediyor. HDP’nin 27 Ağustos tarihinde Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştireceği kongre çalışmaları neredeyse tamamlanırken partinin yeni eş genel başkanları için iki isim öne çıktı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar kongrede aday olmayacaklarını açıklamıştı. HDP kongresinde yeni eş genel başkanlar seçilecek. Bu kapsamda bir süredir partide belli isimlerle görüşmeler gerçekleştiriyordu. Kongre günü yaklaştıkça isimlerde netlik kazandı.

Zcan ve Kırkazak görevi kabul etti

HDP MYK üyesi Sultan Özcan ve Yeşil Sol Parti MYK üyesi Cahit Kırkazak’a eş genel başkanlık için teklif gittiği öğrenildi. İki isim görevi kabul etti. 29 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da başlayacak kongrede iki ismin eş genel başkanlıkları kamuoyuna duyurulacak. Daha önce Kemal Peköz'ün adı da gündeme gelmişti, ancak yurtdışında yaşamasından kaynaklı adaylığa olumlu yanıt veremediği öğrenilmişti.