Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem hazırlıklarını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olası İstanbul depreminde tahliye planlarının hazır olduğunu ve başta köprüler olmak üzere güçlendirme çalışması yaptıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu. Gazetecilerle bir araya gelen Bakan Uraloğlu, uçak bilet fiyatlarından Kanal İstanbul'a kadar pek çok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.

Olası İstanbul depremi için tahliye planlarının hazır olduğunu belirten Uraloğlu, depreme hazırlık için köprü ve otoyollara dönük güçlendirme çalışmalarına dikkat çekti.

"İstanbul'un aort damarı" dediği Kuzey Marmara Otoyolu'nu işaret ederek şöyle konuştu:

''Biz Kınalı-Malkara dediğimiz Çanakkale istikametinden gerek tahliye, gerekse de acil yardımı da oradan da sağlamış olacağız. Aynı şekilde Osmangazi Köprüsü'nden Kuzey Marmara Otoyolu'ndan sağlamış olacağız.

Bakan Uraloğlu, olası bir depreme hazırlık için İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün askı halatlarını yenilediklerini, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Özellikle otoyollar üzerindeki viyadüklerin deprem güçlendirmelerini yapıyoruz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yapılandırma çalışmaları hakkında da bilgi veren Uraloğlu, başka uygun arazi olmadığı için Hatay Havalimanı'nı aynı yere yeniden yapacaklarını söyledi.

6 Şubat depremlerinin etkisiyle bölgede arazilerin yerlerinin kaydığına da dikkat çeken Uraloğlu, arazi sahipleri için sorun yaratan bu durum için tüm bölgede yeni bir haritalandırma çalışması yapıldığını da açıkladı.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekimde Çin ziyareti olabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çinlilerin Konya, Aksaray, Yenice, Akdeniz hattında işlerin ortak yapılması konusunda ilgileri var. Yapılmış olan ihaleler var. Dolayısıyla bunların bu süreçte hayata geçeceğini düşünüyorum. Bununla ilgili gerekli görüşmeleri yaptık. Bundan sonra daha fazla işbirliği içerisinde yürüyeceğiz Kuşak Yolu'yla ilgili birçok alternatif var. Her ülke burada rol almaya çalışıyor. Her ülke gerek kendi ülkesinden geçsin, gerekse de geçecek güzergahta kendilerinin dahli olsun istiyor. Şu andaki Bakü-Tiflis-Kars hattımız var ve bu komple yenileniyor. Şu an kapalı olmasının sebebi tamamen yenileniyor olması."

Azerbaycan'dan gelerek Ermenistan'ın İran sınırına yakın Zengezur Koridoru'ndan geçen ve Kars'a ulaşan bir alternatif koridor da inşa ettiklerini bildiren Uraloğlu, "Şu anda Azerbaycan tarafı Zengezur'a kadar gelmek üzere. Dilucu, Iğdır ve Kars'ı da biz yapacağız ve bu sene onu bitirmiş olacağız. Bu ciddi bir alternatif olacak. Kalkınma yolu dediğimiz Irak'ın Fav Limanı'ndan Habur'a çıkacak olan 1200 kilometrelik bir hat da üçüncü alternatif olacak." dedi.

Kara yollarında 2053'e yaklaşık kadar 31 milyar dolarlık bir yatırım düşündüklerini anlatan Uraloğlu, 2053'te de 38 bin kilometrelik bölünmüş yol hedefleri olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, çevre dostu ulaşım sistemlerine değer verdiklerine işaret ederek, "Elektrikli araçların şarj ve batarya sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Bunların şarj istasyonları ile ilgili yine altyapıyla ilgili gerek teşvik ediyoruz gerek imkân sağlıyoruz. Akıllı ulaşım sistemlerini ve otonom sürücü sürüşü destekleyecek altyapıya geçiyoruz. İlk etapta Hasdal ile İstanbul Havalimanı arasındaki 30 kilometrelik kesimde, eş zamanlı olarak, Antalya'daki yaklaşık 20 kilometrelik bir kesimde test için hazırlıklarımıza başlamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Hava yollarında 2053'e kadar yaklaşık 19,5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"2028'e kadar da 57 olan havalimanı sayımızı 61'e yükseltmeye hedefliyoruz. 2028'e kadar havalimanlarının genişletilmesi çalışmalarına başladık. Öncelikle Esenboğa, Antalya ve Trabzon'da başladık. Çukurova Havalimanı'nı bu sene sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Yozgat Havalimanı'nı önümüzdeki sene bitirmiş olacağız. Bayburt Gümüşhane Havalimanı'nı önümüzdeki sene bitirmiş olacağız. Deniz yoluna baktığımızda 2023'te, 217 olan liman sayımızı 255'e çıkarmayı hedefliyoruz. Burada da yaklaşık 3,3 milyar dolarlık yeni yatırım planladık. Mersin ve Adana'da iki ayrı yeni liman düşünüyoruz."

Uraloğlu, uçaklarda tavan fiyat uygulamasına da dikkat çekerek "Business sınıfı dışında tavan üstü fiyat olamaz. Böyle bir durumda bize haber verin." dedi.