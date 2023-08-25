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Twitter'ını 2,5 yıl önce kapatmıştı! Trump sabıkalı fotoğrafıyla X'e döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Twitter'ını 2,5 yıl önce kapatmıştı! Trump sabıkalı fotoğrafıyla X'e döndü

ABD eski başkanı Donald Trump 2,5 yıl önce sosyal medya platformu Twitter'da hesabını kapatarak kendi platformunu kurmuştu. Trump 2,5 yıl sonra sabıkalı fotoğrafıyla X'e geri döndü.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, en son 8 Ocak 2021'de paylaşım yaptığı sosyal medya platformu X'e geri döndü. Trump, 2,5 yıl aradan sonra ilk paylaşımında, Georgia eyaletindeki sonuçlara müdahale etmekle suçlandığı dava kapsamında Fulton County Hapishanesi’nde çekilen sabıka fotoğrafına yer verdi.  Fotoğrafta, "Seçimlere müdahale. Asla teslim olmayın" ifadeleri yer aldı. Trump’ın paylaşımı yayına girdikten 50 dakika sonra 14 milyondan fazla görüntülendi.

Hesabı askıya alındı, kendi sosyal medya platformunu kurdu

Twitter’ın eski yönetimi, ABD Kongre binasına 6 Ocak’ta gerçekleştirilen baskında rolü olduğu gerekçesiyle Ocak 2021'de Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı. Trump ise buna karşılık Şubat 2021'de Trump Medya ve Teknoloji Grubu'nu (TMTG) kurarak "TRUTH Social" adlı sosyal medya platformunu hayata geçirmişti.

Trump'ın Twitter hesabı, Elon Musk'ın şirketi devralmasından kısa bir süre sonra geçtiğimiz Kasım ayında yeniden aktifleştirilmişti. Ancak Trump, kendi sosyal medya platformunda daha mutlu olduğunu söyleyerek paylaşım yapmaktan kaçınmıştı. Öte yandan, Elon Musk, Twitter'ın ismini "X" olarak değiştirmişti.

Sabıka fotoğrafı çekilen ilk ABD başkanı

Trump 18 kişi ile birlikte 2020’de düzenlenen başkanlık seçiminde Georgia eyaletindeki sonuçlara müdahale etmekle suçlandığı dava kapsamında dün Fulton County Hapishanesi’ne giderek yetkililere teslim olmuştu. 200 bin dolar kefaletle serbest kalan Trump’ın, dosyası için çekilen sabıka fotoğrafı yayınlanmıştı. Trump, ABD tarihinde sabıka fotoğrafı çekilen ilk ABD başkanı olmuştu.

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