Afyonkarahisar'da uyuşturcu tacirleri suç üstü yakalandı!

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde uyuşturucu tacirleri ektikleri keneviri sularken jandarma ekiplerine yakalandı.

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Olay, Hocalar ilçesi Yeşilhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Söğütlü Yayla mevkiinde kenevir bitkisi ekili olduğu yönünde bilgi aldı. Ardından İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede keşif çalışması yaptı.

Gözetlemenin ardından harekete geçen ekipler kenevir bitkisi ekili alanda S.K. ve M.Y., isimli şahısları sulama yaparken suçüstü yaptı. Bölgede yapılan aramada ise 70 kök ekili kenevir bitkisi ve üç adet 35 metre uzunluğunda su hortumu ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.