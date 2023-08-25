BIST 7.451
DOLAR 26,41
EURO 28,53
ALTIN 1.623,72
HABER /  SPOR

Formula 1'de sıra Hollanda Grand Prix'sinde!

Formula 1'de sıra Hollanda Grand Prix'sinde!

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Hollanda Grand Prix'siyle devam edecek.

Abone ol

Hollanda Grand Prix'si, 4 bin 259 metrelik uzunluğundaki Zandvoort Pisti'nde 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl buradaki yarışı Hollandalı sürücü Max Verstappen kazanmıştı.

Hollanda Grand Prix'sinde Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton 2021 yılında 1:11.097 derecesiyle pistteki en hızlı turun sahibi olarak yer alıyor. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, yarış ise pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Hollanda Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

Pilotlar
1 - Max Verstappen (Hollanda): 314 puan
2 - Sergio Perez (Meksika): 189 puan
3 - Fernando Alonso (İspanya): 149 puan
4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 148 puan
5 - Charles Leclerc (Monako): 99 puan
5 - George Russell (Büyük Britanya): 99 puan

Takımlar
1 - Red Bull: 503 puan
2 - Mercedes: 247 puan
3 - Aston Martin: 196 puan
4 - Ferrari: 191 puan
5 - McLaren: 103 puan

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın başvuruları başlıyor!
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın başvuruları başlıyor!
Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak!
Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak!
Aydın'da uyuşturucu taciri baba ve oğul yakalandı! Arazilerine 1 ton kenevir yetiştirdiler
Aydın'da uyuşturucu taciri baba ve oğul yakalandı! Arazilerine 1 ton kenevir yetiştirdiler
Gaffar Yakınca'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan faize karşı tek kaldı ahlaki düzeyde zafer kazandık
Gaffar Yakınca'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan faize karşı tek kaldı ahlaki düzeyde zafer kazandık
Depremin simgesi Ebrar Sitesi’nde enkaz kalmadı!
Depremin simgesi Ebrar Sitesi’nde enkaz kalmadı!
Mehmet Şimşek'ten KOBİ'lere müjde! Kredi garanti tutarı artırılacak
Mehmet Şimşek'ten KOBİ'lere müjde! Kredi garanti tutarı artırılacak
Niğde'de uyuşturucu operasyonu! 10 ruhsatsız silah ele geçirildi
Niğde'de uyuşturucu operasyonu! 10 ruhsatsız silah ele geçirildi
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İstanbul için tahliye planı hazır
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İstanbul için tahliye planı hazır
Fındık işçisi taşıyan minibüs virajdan dönemeyince şarampole devrildi! 7 kişi yaralandı
Fındık işçisi taşıyan minibüs virajdan dönemeyince şarampole devrildi! 7 kişi yaralandı
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza yaptı! Bodrum'dan İstanbul'a getirildiler
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza yaptı! Bodrum'dan İstanbul'a getirildiler
Sonunda bunu da duyduk! Havayolu şirketinde yolcular da tartılacak
Sonunda bunu da duyduk! Havayolu şirketinde yolcular da tartılacak
Antalya'da başıboş köpek dehşeti! Dershaneye giden çocuğu kolundan ve bacağından ısırdı
Antalya'da başıboş köpek dehşeti! Dershaneye giden çocuğu kolundan ve bacağından ısırdı