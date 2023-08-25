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Depremin simgesi Ebrar Sitesi’nde enkaz kalmadı!

Depremin simgesi Ebrar Sitesi’nde enkaz kalmadı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde şehrin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alan enkazların kaldırılmasının ardından boş kaldı.

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Onikişubat ilçesinde 1999 yılında yapılan Ebrar Sitesi 22 bloktan oluşuyordu. 6 Şubat depremlerinde yaklaşık bin 400 kişinin yaşamını yitirdiği sitenin bahçesinde 2 adet orta hasarlı bina haricinde hiçbir bina kalmadı. Bölgede enkaz çalışması kısmen sona ererken ekiplerin temellerdeki moloz ve demirleri kaldırdığı görüldü.

Bölgede enkaz kaldırma işlemlerini yürüten operatör Murat Atak, “Enkaz kaldırma işlemlerinde sona gelindi şuanda temel sökümü yapıyoruz. Hiçbir şekilde enkaz kalmayacak şekilde çalışıyoruz. Biz Mersin’den geldik ve Ordu ekibi ile beraber çalışıyoruz” dedi.

Bölgede inşaat malzemeleri sattığını ifade eden Sedat Eryılmaz ise “Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Normalde iş yerimiz Şırnak Silopi’de idi ve buralı olduğumuz ve fahiş fiyatlara inat ürün getirip Ebrar Sitesi bölgesinde satış yapıyoruz” dedi.

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