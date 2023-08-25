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İstanbul'a yeni metro hattı geliyor! Saatte 35 bin yolcu taşıyacak

İstanbul'a yeni metro hattı geliyor! Saatte 35 bin yolcu taşıyacak

İstanbul'da 7 senedir yapımı süren Ataköy-İkitelli metro hattı 7 ay sonra hizmete açılıyor. Yeni hatla birlikte Ataköy-İkitelli arası 21,5 dakika sürecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 7 yıldır yapımı süren Ataköy-İkitelli metro hattının açılışı için tarih verdi. İmamoğlu, 13 km'lik hattın yapımında sona gelindiğini belirterek inşaat hattında incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, yapım aşamasında yüzde 90 seviyelerine geldiklerini ifade ederken, metro hattının daha önce iki durağını açtıklarını belirterek, "Şimdi tümünü Mart 2024'te açmanın onurunu yaşayacağız" dedi.

Saatte 35 bin yolcu taşıyacak

Bakırköy'den Başakşehir'e uzanan ve beş ilçeden geçecek hat 12 istasyondan oluşuyor.

Ataköy-İkitelli arasını 21,5 dakikaya düşürecek hatla tek yönde saatte 35 bin yolcu taşınacak. İnşaatına 2016'da başlanan hat, Marmaray ve diğer metro hatlarıyla da bağlantılı olacak.

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