BIST 7.560
DOLAR 26,53
EURO 28,64
ALTIN 1.631,69
HABER /  EKONOMİ

Çiftçilere güzel haber! Paralar bugün hesaplara yatırılacak

Çiftçilere güzel haber! Paralar bugün hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 163,1 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

Abone ol

Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "163 milyon 104 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda verilen bilgilere göre kırsal kalkınma yatırım desteğine 133 milyon 965 bin lira, uzman eller projesi desteğine 15 milyon 438 bin lira ve lisanslı depoculuk desteğine 13 milyon 701 bin lira ödenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de iş yerine operasyon! 2 tüfek 1 tabanca ele geçirildi
Eskişehir'de iş yerine operasyon! 2 tüfek 1 tabanca ele geçirildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 9 bin kovid firarisi her yerde aranıyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 9 bin kovid firarisi her yerde aranıyor
Adana'da uyuşturucu operasyonu! Birçok uyuşturucu madde ele geçirildi
Adana'da uyuşturucu operasyonu! Birçok uyuşturucu madde ele geçirildi
KPSS sonuçları açıklandı ÖSYM KPSS sonuç sorgulaması nasıl yapılır?
KPSS sonuçları açıklandı ÖSYM KPSS sonuç sorgulaması nasıl yapılır?
Kayseri'de ev sahibi kiracısının bıraktığı çöp evi görünce şok oldu!
Kayseri'de ev sahibi kiracısının bıraktığı çöp evi görünce şok oldu!
Adana'da ailesine hayatı zindan eden babayı oğlu öldürdü
Adana'da ailesine hayatı zindan eden babayı oğlu öldürdü
Hırsızın rahatlığı görenleri şaşırttı! Motosikleti çalarak kayıplara karıştı
Hırsızın rahatlığı görenleri şaşırttı! Motosikleti çalarak kayıplara karıştı
ABD Genelkurmay Başkanı: ABD'nin Orta Doğu'dan çıktığını düşünemiyorum!
ABD Genelkurmay Başkanı: ABD'nin Orta Doğu'dan çıktığını düşünemiyorum!
Fenerbahçe'nin attığı 4. golün mimarı Tadic ve top toplayıcı çocuk çıktı
Fenerbahçe'nin attığı 4. golün mimarı Tadic ve top toplayıcı çocuk çıktı
Sultangazi'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı! Kazada yaralanan eşini bir an olsun bırakmadı
Sultangazi'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı! Kazada yaralanan eşini bir an olsun bırakmadı
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye dev ceza
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye dev ceza
Dondurma kazandığını zannederken 22 bin doları buhar oldu
Dondurma kazandığını zannederken 22 bin doları buhar oldu