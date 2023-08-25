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Adana'da uyuşturucu operasyonu! Birçok uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da uyuşturucu operasyonu! Birçok uyuşturucu madde ele geçirildi

Adana'da narkotik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu satıcılarının evine arama yapıldı. Yapılan aramada birçok uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Narkotik ekipleri, yaptıkları araştırmanın ardından merkez Seyhan ilçesindeki Havuzlubahçe Mahallesi ve Sarıçam ilçesindeki Gültepe Mahallesi’nde belirlediği 3 adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda , 979,49 gram eroin, 155,81 gram sentetik uyuşturucu, 2,66 gram esrar, reçeteyle satışı yapılan 214 uyuşturucu etkili hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 445 lira ile 1000 Rus rublesi ele geçirdi.

Ekipler, adreslerdeki şüpheliler Emre Y. (28) ve Yunus G’yi (18) gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Emre Y, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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