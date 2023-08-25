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KPSS sonuçları açıklandı ÖSYM KPSS sonuç sorgulaması nasıl yapılır?

KPSS sonuçları açıklandı ÖSYM KPSS sonuç sorgulaması nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) sonuçlar belli oldu. ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen 2023-KPSS lisans oturumlarının sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr " internet adresinden açıklandı. Memur adayları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilir. İşte, KPSS sonuç sorgula ekranı...

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruda, geçtimiz günlerde uygulanan 2023-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 2023-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

KPSS sonuç sorgulama ekranı 

Bu yılın lisans KPSS oturumlarının ardından sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklandı.

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

KPSS puanı kaç yıl geçerli olacak?

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

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