Türkiye UEFA ülke puanında 1 adım daha yaklaştı salı günü sıralama değişebilir

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında emin adımlarla hedefine ilerliyor. Galatasaray'ın Molde'yi mağlup etmesiyle 10. sıradaki yerini sağlamlaştıran ülkemiz, 9. sıradaki İskoçya’ya bir adım daha yaklaştı. Fenerbahçe'nin Twente, Beşiktaş'ın da Dinamo Kiev galibiyetleri hayati derecedeki puanları hanemize getirdi.

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Temsilcilerimiz gruplara kalabilmek adına mücadelelerini sürdürürken, Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Play-off ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederken, Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Twente'yi 5-1, Beşiktaş ise Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti.

Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Adana Demirspor ise Genk karşısında uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü gol sonucu 2-1 mağlup olurken, Türk ekipleri haftayı 4'te 3 ile kapatmış oldu.

İskoçya temsilcileri ağır yara aldı

Konferans Ligi Play-Off turunda sıralamada bir üst sıramızda yer alan İskoçya’dan Hibernian, Aston Villa’yı evinde ağırladı. İngiliz temsilcisi, sahadan galibiyetle ayrılınca İskoçya da sıralamada ağır yara aldı. Galatasaray, Molde’yi devirince İskoçlar’a bir adım daha yaklaşmış olduk. Türkiye, bu sezon ülke puanı sıralamasında ilk 10’da olursa 2 sezon sonra şampiyonumuz direkt Şampiyonlar Ligi’ne gidecek.

Galatasaray gruplara kalırsa 9. sıraya çıkacak

Türkiye, Galatasaray'ın Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’ne kalması halinde ülke sıralamasında İskoçya’yı geçerek 9. basamağa çıkacak.

UEFA Ülke Puanı Sıralaması son durum: Türkiye kaçıncı sırada?

1- İngiltere: 89.053

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.624

5- Hollanda: 54.000

6- Fransa: 52.247

7- Portekiz: 47.482

8- Belçika: 36.900

9- İskoçya: 31.650

10- TÜRKİYE: 30.850

11- Avusturya: 29.900

12- İsviçre: 28.775

13- Sırbistan: 27.375

14- Norveç: 26.250

15- İsrail: 25.500