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İznik Gölü'ne giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu

İznik Gölü'ne giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu

BURSA'da İznik Gölü'ne serinlemek için giren 8 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

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İznik Gölü'ne ailesiyle birlikte piknik yapmaya gelen Yusuf Akdeniz, serinlemek için göle girdi. Ailesinin bakışları arasında suda kaybolan çocuk için herkes seferber oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve arama kurtarma ekipleri, hem karadan hem de denizden arama çalışması başlattı.

Çocuğun ailesini ise çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

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