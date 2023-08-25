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Hastanede muayene ücretlerine zam geldi! Zamlı tarife Resmi Gazete'de yayanlandı

Hastanede muayene ücretlerine zam geldi! Zamlı tarife Resmi Gazete'de yayanlandı

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; acil tıp, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları gibi bazı uzmanlık dallarının yer aldığı muayene ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı uzmanlık alanlarında muayene Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğdeki düzenlemelere göre, "Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi"nde yer alan vaka başı muayene tutarlarında artışa gidildi. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nun aldığı karara göre; acil tıp, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları gibi bazı uzmanlık dallarının yer aldığı muayene ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı.

AA'nın aktardığına göre Hizmet Başı İşlem Puan Listesi"nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği, yoğun bakım, hemodiyaliz, kan bileşenleri, doğum, yardımcı üreme tedavileri ve bununla ilişkin genel tetkikler, sünnet, kadavradan donör temini gibi işlem kodları da dahil olmak üzere tüm işlemlerde artış yapıldı.

Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi"nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği işlemleri, yoğun bakım işlemleri ve hemodiyaliz işlemlerine ait işlem kodları da dahil olmak üzere tüm işlemlerde artışa gidildi.

Diş Tedavileri Puan Listesi"nde yer alan tüm işlem kodları da arttı.

Genel Sağlık Sigortalılarının hastanelerde aldıkları sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi malzeme bedellerinde de artış yapılarak yaklaşık 11 milyar lira iyileştirme sağlandı.

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