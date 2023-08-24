İsmail Kartal'dan dikkat çeken kadro tercihi açıklaması!

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Twente'yi 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından İsmail Kartal, "Bazı oyuncuları korumak için oynatmak istemedim" dedi.

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UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında sahasında Twente'yi 5-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, gruplara kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Maçın ardından İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

"Maça kendi seyircimiz önünde iyi başladık. İlk maçta avantajı alarak, rövanşa gitmek istiyorduk. Twente'nin kolay bir rakip olmadığını takıma dile getiriyorduk. Agresif oynamak istiyorduk ama onlar öyle oynadı. İlk golü buldular, 2. golü de bulacaklardı ama 25. dakikadan sonra işler değişti. Golü bulduk. Bazı oyuncuları korumak için oynatmak istemedim. Kırmızı karttan sonra sağ kanadı tazeledik. İstediğim güçlü Fenerbahçe'yi sahaya koymak istedik. Merkezden yaptığımız hücumlarla skora gittik. Bize verdikleri harika destekten dolayı taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum."

"Tavrımı hep ortaya koyuyorum"

"Ben açık ve net bir insanım. Hayatımda kolay kolay hiçbir zaman yalan konuşmadım. Oynayan, oynamayan tüm oyuncularıma eşit yaklaşıyorum. Onlar da benim adaletli olduğumu biliyorlar. Tavrımı hep ortaya koyuyorum. Çok iyi bir iletişimimiz var."

"Vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Altay'a teşekkür ediyorum. Yeni bir serüvene başladı, ona canı gönülden başarılar diliyorum."