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Marmaris'te hastane inşaatında yangın paniği

Marmaris'te hastane inşaatında yangın paniği

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapımı inşaat aşamasında olan devlet hastanesinin bodrum katında çıkan yangın korkuttu.

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Beldibi Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana gelen yangında yapımı devam eden Marmaris Devlet Hastanesi'nin bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bodrum kattan yükselen alevleri fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın hızla kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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