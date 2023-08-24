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Vladimir Putin, Wagner lideri Prigojin'in ailesine başsağlığı diledi

Vladimir Putin, Wagner lideri Prigojin'in ailesine başsağlığı diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 kişinin öldüğü uçak kazasında hayatını kaybeden Wagner'in kurucusu Prigojin'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin, Rusya'nın Wagner kamplarını bombaladığı iddiasıyla bir isyan hareketi başlatmıştı.

Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nı sorumlu tutan Prigojin'e bağlı Wagner askerleri, Moskova'ya doğru harekete geçmişti.

Belarus'a yerleşti

Daha sonra Putin ve Prigojin arasında varılan anlaşma sonrası Wagner, Rus topraklarını terk ederek Belarus'a yerleşmişti.

Dün Wagner'e ait 2 uçaktan biri Moskova’dan St. Petersburg'a uçtuğu sırada bilinmeyen bir nedenle düştü.

Hayatını kaybetti

Düşen uçakta olduğu belirlenen Evgeny Prigojin'in hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Düşen uçak sonrası birçok iddia ortaya atıldı.

Füzeyle düşürüldüğü iddia edildi

Gündemde olan ise uçağın Rusya topraklarından fırlatılan bir füzeyle düşürüldüğüydü.

Putin'den kritik hamle

Dünyayı sarsan haber sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kritik bir hamle geldi.

Ailesine taziye mesajı gönderdi

Vladimir Putin, 10 kişinin öldüğü uçak kazasında hayatını kaybeden Wagner'in kurucusu Prigojin'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

"Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı"

Vladimir Putin mesajında şu ifadelere yer verdi:

Prigojin'i 90'lı yıllardan beri tanıyorum. Prigojin yetenekli bir iş insanıydı. Araştırmacıların açıklamalarını bekliyoruz. Bilirkişi raporu zaman alır. Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı.

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