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BRICS'ten 6 ülkeye üyelik daveti! Putin'den açıklama!

BRICS'ten 6 ülkeye üyelik daveti! Putin'den açıklama!

Gelişmekte olan 5 ekonominin oluşturduğu BRICS grubu 2010 yılından beri ilk kez genişliyor. BRICS'e altı yeni üye katılacak. Rus lider Putin, örgütün daha da büyüyebileceği sinyalini verdi.

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Güney Afrika'nın ev sahipliğinde Johannesburg şehrinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde BRICS ülkeleri, topluluğa yeni üye alımları konusunda anlaşmaya vardı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, bu kapsamda Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın BRICS üyeliğine davet edildiğini açıkladı.

Ramaphosa, topluluğa davet edilen ülkelerin tam üyeliklerinin 1 Ocak 2024'ten itibaren başlayacağını duyurdu.

Johannesburg'da düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde alınan bu kararla BRICS'e üye ülke sayısı, yeni yıl itibarıyla 11'e yükselecek.

BRICS'in halihazırdaki üyeleri ise şöyle: Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti.

Putin'den açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yoluyla zirveye katıldı. Putin neo-liberal politikaların yeni dünya düzenine karşı bir tehdit olduğunu söyledi. Rus lider ayrıca BRICS'in daha da büyüyebileceğine dair yorumlarda bulundu.

BRICS nezdinde ortak para birimi kullanılmasının önemli bir konu olduğunu vurgulayan Putin, “Hepimiz için önemli konulardan birisi de ortak bir para kullanılması. Bu karmaşık bir konu ancak bu sorunları çözmek için öyle ya da böyle ilerleyeceğiz.” dedi.

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